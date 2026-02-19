A mio marito piace spingermi sul tosaerba verde so che vorreste un uomo come lui | la dedica in musica di Lana Del Rey a Jeremy Dufrene

“È il mio cacciatore di cervi dalla coda di falco bianca Gli piace tenermi al fresco nella brezza calda dell’estate Gli piace spingermi su questo tosaerba verde John Deere So che vorreste avere un uomo come lui”. Lana Del Rey parla così del marito Jeremy Dufrene nel suo ultimo singolo, fresco di pubblicazione, White Feather Hawk Tail Deer Hunter. L’artista fa entrare il pubblico nella sua vita privata, permettendo di ‘sbirciare’ dentro l’abitazione che condivide con il marito, al confine con le paludi della Louisiana. Dufrene, infatti, lavora come guida turistica per l’osservazione degli alligatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

