lana del rey sorprende con il nuovo singolo white feather hawk tail deer hunter

Lana Del Rey ha pubblicato il nuovo singolo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” dopo aver scritto la canzone ispirandosi a un viaggio in campagna. La canzone presenta un sound intimo e orchestrale, con arrangiamenti ricchi di dettagli. Un videoclip per il brano sarà disponibile a breve, mentre il suo prossimo album uscirà tra circa tre mesi. La cantante ha condiviso alcune anticipazioni sul progetto musicale, che promette di essere molto diverso dal passato.

Lana Del Rey pubblica “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, nuovo singolo intimo e orchestrale. Videoclip in arrivo e album previsto tra tre mesi. MILANO – Lana Del Rey torna con un nuovo brano: “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il videoclip ufficiale sarà pubblicato domani e porta la firma della stessa artista insieme al suo team creativo. Il singolo è stato scritto da Lana Del Rey con la sorella Chuck Grant, il cognato Jason Pickens e il marito Jeffrey Dufrene. La produzione vede nuovamente al suo fianco Jack Antonoff, storico collaboratore dell’artista, affiancato dagli archi di Drew Erickson, co-produttore della traccia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Leggi anche: Lana del Rey pubblica il singolo White Feather Hawk Tail Deer Hunter

Ghali sorprende con l’inedito “Basta”: il nuovo singolo che sta facendo discutere tuttiGhali torna sulla scena con un brano che sta facendo parlare molto.

Lana Del Rey’s New Song Was Co Written by Her Husband! #Shorts #Fyp

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Lana Del Rey è tornata con White Feather Hawk Tail Deer Hunter; Ma quale country, Lana Del Rey si è avventurata nel territorio del classicismo magico; Lana Del Rey è tornata.

Lana Del Rey si è sposata a sorpresaLana Del Rey è ufficialmente una donna sposata. La voce di Summertime Sadness è convolata a nozze con la guida turistica esperta di alligatori Jeremy Dufrene, dopo pochi mesi dopo i primi ... tgcom24.mediaset.it

Lana Del Rey, il nuovo singolo è un affare di famiglia: White Feather Hawk Tail Deer Hunter e la dedica d'amore al marito JeremyScopriamo insieme White Feather Hawk Tail Deer Hunter, il nuovo singolo di Lana Del Rey scritto con il marito Jeremy Dufrene. cosmopolitan.com

Hailey Bieber via Instagram Stories, ouvindo "White Feather Hawk Tail Deer Hunter" da Lana Del Rey. x.com

Radio Subasio. Lana Del Rey · White Feather Hawk Tail Deer Hunter. La cantautrice statunitense #LanaDelRey ha regalato ai suoi fan un nuovo intimo e delicato singolo dal titolo "White Feather Hawk Tail Deer Hunter". Leggi l'articolo sul nostro sito https:// - facebook.com facebook