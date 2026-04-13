Amstel Gold Race 2026 | orari tv programma streaming

La settimana dedicata al ciclismo mondiale si è chiusa con la conclusione della Parigi-Roubaix 2026, vinta da Wout Van Aert dopo una corsa ricca di momenti intensi. Nel frattempo, si avvicina l’Amstel Gold Race 2026, con le sue tappe, orari e modalità di trasmissione, tra eventi in tv e streaming. La corsa olandese si prepara a regalare un nuovo spettacolo agli appassionati, con dettagli sul programma e sui canali di visione.

La settimana “santa” del ciclismo mondiale si è conclusa con una spettacolare edizione della Parigi-Roubaix 2026, conquistata da Wout Van Aert al termine di una corsa piena di emozioni. In attesa della quarta Classica Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi, il calendario propone ora l’Amstel Gold Race. Sarà nuovamente battaglia lungo un percorso tortuoso, con ben 33 muri in programma. La più importante corsa in linea olandese andrà in scena domenica 19 aprile e sarà la prima delle tre classiche delle Ardenne. I grandi protagonisti si ritrovano nuovamente faccia a faccia per succedere nell’albo d’oro a Mattia Skjelmose, vincitore nel 2025.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Amstel Gold Race 2026: orari, tv, programma, streaming Amstel Gold Race 2026: percorso, favoriti e dove vederlaIl Trittico delle Ardenne si aprirà domenica 19 aprile con l’Amstel Gold Race 2026, giunta alla 60esima edizione. Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streamingTutto pronto a Portimao per la domenica del Gran Premio del Portogallo 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale Superbike.