Dove vedere in tv l’Amstel Gold Race 2026 | orari programma streaming

La stagione delle grandi Classiche del Nord continua con un evento che segna un cambiamento di scenario, spostandosi dai tradizionali percorsi su pavé ai muri. La gara si terrà nel 2026 e sarà possibile seguirla in televisione o in streaming, con orari e programma già disponibili. L’appuntamento rappresenta una tappa importante per il mondo del ciclismo, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire la competizione in diretta.

La stagione delle grandi Classiche del Nord prosegue, ma propone un significativo cambio di scenari: si passa infatti dal pavé ai muri. Gli appassionati avranno sicuramente uno spettacolo di alto livello su cui poter contare in quello che rappresenta il primo atto del celeberrimo Trittico delle Ardenne. Domenica 19 aprile si corre l’Amstel Gold Race. La corsa in linea, giunta all’edizione numero 60, prende il via da Maastricht, partenza prevista alle 11:10, e si conclude a Berg en Terblijt intorno alle 16:50 dopo aver percorso 257,4 chilometri. Le squadre partecipanti, al via tutte le 18 formazioni del circuito World Tour, si sfidano per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo Mattias Skjelmose.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv l’Amstel Gold Race 2026: orari, programma, streaming Notizie correlate Amstel Gold Race 2026: orari, tv, programma, streamingLa settimana “santa” del ciclismo mondiale si è conclusa con una spettacolare edizione della Parigi-Roubaix 2026, conquistata da Wout Van Aert al... Amstel Gold Race 2026: percorso, favoriti e dove vederlaIl Trittico delle Ardenne si aprirà domenica 19 aprile con l’Amstel Gold Race 2026, giunta alla 60esima edizione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amstel Gold Race 2026: percorso, favoriti, orari e dove vederla in TV e streaming; Amstel Gold Race 2026: orari, tv, programma, streaming; Evenepoel sfida Pidcock e Skjelmose, 33 muri: la guida completa; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (13 – 19 Aprile). Dove vedere in tv l’Amstel Gold Race 2026: orari, programma, streamingLa stagione delle grandi Classiche del Nord prosegue, ma propone un significativo cambio di scenari: si passa infatti dal pavé ai muri. Gli appassionati ... oasport.it Amstel Gold Race 2026: orari, tv, programma, streamingLa settimana santa del ciclismo mondiale si è conclusa con una spettacolare edizione della Parigi-Roubaix 2026, conquistata da Wout Van Aert al termine ... oasport.it Stefano Zanini e la storica vittoria all’Amstel Gold Race: un ricordo indelebile per il ciclismo varesino. - facebook.com facebook Tim Wellens returns to racing with UAE Team Emirates-XRG, starting at the Freccia del Brabante this Friday after his Kuurne crash. He will also race Amstel Gold Race and Tour Auvergne-Rhône-Alpes ahead of the Tour de France. Read more: x.com