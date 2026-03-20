Trump imbarazza la prima ministra giapponese Sanae Takaichi con una battuta su Pearl Harbor

Giovedì, il presidente degli Stati Uniti ha fatto una battuta durante un incontro nello Studio Ovale, paragonando gli attacchi contro l’Iran a quelli di Pearl Harbor. La prima ministra giapponese era presente e ha assistito alla dichiarazione, che ha suscitato imbarazzo. La frase è stata pronunciata mentre Trump era seduto accanto alla leader giapponese, senza ulteriori dettagli sulla reazione.

Giovedì, il presidente Donald Trump, seduto accanto alla prima ministra giapponese Sanae Takaichi nello Studio Ovale, ha paragonato i primi attacchi statunitensi contro l’Iran all’attacco a sorpresa del Giappone a Pearl Harbor durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando un giornalista giapponese gli ha chiesto perché gli Stati Uniti non avessero informato alleati come il Giappone prima di sferrare gli attacchi contro l’Iran il 28 febbraio, il presidente americano ha risposto che era per mantenere l’elemento sorpresa. “”Non ne abbiamo parlato con nessuno perché volevamo l’effetto sorpresa. Chi meglio del Giappone sa come creare un effetto sorpresa?”, ha risposto il presidente seduto accanto al primo ministro giapponese Sanae Takaichi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump imbarazza la prima ministra giapponese Sanae Takaichi con una battuta su Pearl Harbor Articoli correlati Trump e la battuta (gaffe) con la premier giapponese su Pearl Harbor: «Volevamo l’effetto sorpresa» – Il videoVoleva scatenare una risata, ma dall’espressione dell’ospite giapponese è suonata più come una gaffe. Trump gela la premier giapponese Takaichi: “Non ci avete avvisati di Pearl Harbor”Momento di imbarazzo nello Studio Ovale, dove una battuta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha acceso polemiche durante un incontro con... Tutto quello che riguarda Sanae Takaichi Temi più discussi: Iran, Trump imbarazza Takaichi: 'Attacco a sorpresa? Lo sanno bene i giapponesi con Pearl Harbor; Takaichi alla Casa Bianca, Trump imbarazza Tokyo con un commento su Pearl Harbor; Trump e la battuta su Pearl Harbor che imbarazza la Premier giapponese; Trump, attacco Iran e Pearl Harbor: gelo con la premier giapponese. Trump e la battuta su Pearl Harbor che imbarazza la Premier giapponeseMomento di forte imbarazzo durante un incontro ufficiale tra Donald Trump e la premier giapponese Sanae Takaichi ... la7.it Gaffe di Trump con la premier giapponese Sanae Takaich, perché non ci avete avvertiti di Pearl Harbour?Donald Trump fa una battuta su Pearl Harbor rivolta alla premier Sanae Takaichi. Il commento sull'attacco a sorpresa come quello contro l'Iran ... virgilio.it Trump sorprende tutti con una battuta su Pearl Harbor durante l’incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi. “Perché non vi abbiamo avvisato L’effetto sorpresa… lo conoscete bene.” Silenzio. Sguardi tesi. Disagio evidente. Un riferimento all’attacco - facebook.com facebook Il presidente Donald Trump, in un incontro a Washington con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha tracciato un parallelo tra gli attacchi statunitensi contro l’Iran e l’attacco giapponese a Pearl Harbor del 1941, mentre difendeva l'operato statunitense contr x.com