Tekne la Fiom Cgil lancia l’allarme | Azienda strategica ignorata il governo convochi il tavolo

La Fiom Cgil lancia un appello al governo: bisogna convocare subito un tavolo per discutere della situazione nello stabilimento Tekne. La tensione tra i lavoratori è alle stelle, e c’è il timore che le cose possano peggiorare se non si interviene in fretta. La Fiom chiede responsabilità alle istituzioni per evitare un’escalation di proteste e rischi sociali. La crisi dell’azienda, considerata strategica, non può essere ignorata.

"La tensione nello stabilimento è alta e temiamo per la tenuta sociale. È il momento della responsabilità istituzionale". Così si chiude il comunicato con cui la Fiom Cgil di Chieti torna a intervenire sulla vertenza Tekne, azienda strategica con sede a Ortona, attiva nella produzione di veicoli.

