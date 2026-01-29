Cgil e Fp Cgil annunciano la partecipazione all’iniziativa Giù le mani dal Punto nascita della Gruccia

La CGIL di Arezzo e la Funzione Pubblica si uniranno alla manifestazione di sabato davanti all’ospedale del Valdarno. Le due sigle confermano la loro presenza contro la possibile chiusura del Punto nascita della Gruccia, che sta facendo discutere molte famiglie e cittadini della zona. La mobilitazione arriva dopo le posizioni espresse nei giorni scorsi, e si intensifica con l’obiettivo di difendere un servizio che molti considerano fondamentale per il territorio.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – In continuità con le posizioni espresse nei comunicati del 21 e del 27 gennaio, la CGIL Arezzo e la Funzione Pubblica CGIL Arezz o annunciano la propria partecipazione all’iniziativa “Giù le mani dal Punto nascita della Gruccia ”, promossa da un gruppo di genitori e in programma per sabato 31 gennaio davanti all’Ospedale del Valdarno. I segretari generali Alessandro Tracchi (CGIL) e Giacomo Nebbiai (Funzione Pubblica CGIL) dichiarano: «Abbiamo già formalmente richiesto un confronto urgente con la Conferenza dei Sindaci e con la Conferenza integrata, convinti che sia possibile attivare ogni azione utile a contrastare la migrazione dei parti verso altre strutture e a tutelare il presidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Cgil e la Funzione Pubblica di Arezzo hanno deciso di scendere in piazza contro la possibile chiusura del punto nascita della Gruccia.

Fp Cgil e Cgil esprimono forte opposizione alla chiusura del punto nascita dell’ospedale del Valdarno, considerandola un attacco alla sanità di prossimità.

