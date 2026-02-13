Un incidente tra un’auto e un furgone ha causato il ferimento di una persona questa sera a Piombino. La collisione si è verificata intorno alle 20.40, sul tratto di Aurelia vicino al chilometro 235, quando i veicoli si sono scontrati violentemente, creando lunghe code e rallentamenti nel traffico.

Piombino (Livorno). 13 febbraio 2026 – Pauroso incidente stradale intorno alle 20,40 a Piombino, sull’Aurelia, all’altezza del chilometro 235. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli, un’auto e un furgone: a bordo c’erano solo i conducenti. Nell’impatto una persona è rimasta ferita ed è stata estratta dai vigili del fuoco di Follonica con tecniche (Speleo Alpino Fluviali), con il supporto dell’autoscala e della squadra proveniente dal distaccamento di Piombino, che ha permesso di raggiungere il ferito all’interno del mezzo e trasportarlo su barella toboga in prossimità dell’ambulanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro sull’Aurelia tra auto e furgone, un ferito

Nella mattinata di oggi, in contrada San Vito, si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone, poco prima del centro commerciale Buonvento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Incidente sull’Aurelia, scontro tra auto e furgone: due persone in ospedale; Incidente sull’Aurelia a Finale, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail; Incidente sull’Aurelia a Follonica, due feriti trasportati in ospedale; Incidente sulla vecchia Aurelia a Follonica: scontro tra auto e furgone, due feriti.

Incidente sull’Aurelia a Follonica, due feriti trasportati in ospedaleUn’auto e un furgone si sono scontrati nei pressi di un incrocio ... msn.com

Scontro tra un’auto e un furgone all’incrocio: due persone feriteIncidente lungo la vecchia Aurelia, nei pressi di Follonica, in provincia di Grosseto: due feriti, Vigili del Fuoco sul posto ... grossetonotizie.com

Lo scontro sulla Provinciale 11: alla guida della vettura, su cui viaggiavano i bimbi, una donna anche lei rimasta ferita - facebook.com facebook

Trump-Netanyahu, scontro sull’Iran. Caso Albanese, la Francia: «Via dall’Onu» x.com