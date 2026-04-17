Lacrime e sgomento per Fabio giovane papà morto nello schianto in moto

Un giovane uomo di 46 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre viaggiava in moto. Era prossimo al suo compleanno, previsto tra pochi giorni. L'incidente è avvenuto in una zona trafficata e ancora sotto indagine, e ha lasciato sgomento tra familiari e amici. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota ufficialmente dalle autorità.

Avrebbe compiuto 47 anni tra pochi giorni, il 27 aprile. Invece la sua vita si è spezzata in un attimo in un tragico incidente. Fabio Benini stava percorrendo la Statale 42 in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo nei pressi di una.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fabio Benini morto a 46 anni dopo lo schianto in moto, la passione per l’Atalanta e le due ruote: “Un bravissimo papà” Leggi anche: Morto nello schianto in moto, venerdì i funerali di Davide Brugnetti a Sorisole Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Lacrime e sgomento per Fabio, giovane papà morto nello schianto in moto - BresciaToday; Anche la Sicilia in lacrime per Giuseppe Federico: Il suo esempio resterà vivo nella nostra comunità; Morte di Giacomo Bongiorni, la fiaccolata stasera 14 aprile a Massa: la diretta e gli aggiornamenti; Grande dolore a Barletta, palloncini in cielo e abbracci per la scomparsa di Paky. Che belle quelle risate senza un perché… quelle che ti fanno venire le lacrime agli occhi. Quelle risate che, anche solo per un momento, spazzano via ansie, pensieri e paranoie… come succedeva da bambini. Ecco, quella è la felicità. E tutti meriteremmo alm - facebook.com facebook Jasmine #Paolini subito fuori a Stoccarda piange in campo: le lacrime commuovono tutti x.com