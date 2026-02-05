Morto nello schianto in moto venerdì i funerali di Davide Brugnetti a Sorisole

Venerdì si sono svolti i funerali di Davide Brugnetti a Sorisole. La famiglia ha ricevuto il nullaosta e ha potuto prendere in consegna il corpo, dopo che lunedì scorso il 53enne ha perso la vita in un incidente in moto. La salma è stata portata nella chiesa del paese, dove amici e parenti si sono stretti attorno ai cari per l’ultimo saluto.

Sorisole. Il pubblico ministero ha dato il nullaosta e così la famiglia Brugnetti ha potuto riavere il corpo di Davide, il 53enne morto in uno schianto lunedì 2 febbraio. La camera ardente è stata allestita nella chiesa di San Pedrì, a fianco della chiesa parrocchiale di Sorisole, in via San Carlo dove venerdì alle 15 verranno celebrati i funerali. Davide Brugnetti stava tornato dalla Lovato, dove lavorava, in sella alla sua Ducati Monster. Stava percorrendo via Ramera, la provinciale, in direzione Val Brembana quando all’incrocio con via Fustina si è scontrato con un’auto, una Suzu che stava svoltando verso da mentre tornava dal Il dramma intorno alle 17 all’altezza di via Fustina, strada che collega la provinciale della Valle Brembana a Ponteranica, all’incrocio con le vie Ramera e Petos.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Davide Brugnetti Davide Brugnetti morto nello schianto in moto, il ricordo dell’assessore: “Solare e alla mano, perdo un amico” Davide Brugnetti è morto in un incidente in moto a Sorisole. Schianto in moto, Petosino in lutto per la morte di Davide Brugnetti Un incidente in moto ha portato dolore a Petosino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Davide Brugnetti Argomenti discussi: Davide Brugnetti morto nello schianto a Ponteranica, l'automobilista che ha cercato di salvargli la vita: Ho sentito un botto, come una bomba; Incidente tra Bitonto e Bari: chi era Giuseppe Vero, 29enne di Giovinazzo morto nello schianto; San Possidonio in lacrime per il piccolo morto nello schianto: un paese sotto choc; Il 29 gennaio l’ultimo saluto a Castrovillari, morto nello schianto di Volta Mantovana. Davide Brugnetti morto nello schianto a Ponteranica, l'automobilista che ha cercato di salvargli la vita: «Ho sentito un botto, come una bomba»L'impatto contro l'auto di una cinquantenne che viaggiava con la figlia di 6 anni, lungo l'ex statale della Val Brembana. La vittima, di Petosino, lavorava alla Lovato di Gorle. La disperazione del fr ... bergamo.corriere.it Marco Miotto muore a 22 anni nello schianto della sua Audi contro un muro a 500 metri da casa. Chi eraROVOLON (PADOVA) - L’auto che esce di strada, il terribile impatto contro il muro di recinzione in mattoni di un’abitazione e la disperata corsa in ospedale per salvagli la ... ilgazzettino.it ' Un violento incidente stradale è costato la vita a Davide Brugnetti, 53 anni, operaio residente a Petosino. L’uomo è morto sul colpo nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, dopo uno scontro avve facebook A Ponteranica all’incrocio della strada provinciale con via Fustina. Brugnetti era operaio di 53 anni di Petosino, si è schiantato con una Suzuki guidata da una 50enne. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.