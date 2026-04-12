Su Canale 5 è tornato lo spettacolo di Pio e Amedeo con il programma “Stanno tutti invitati”, in occasione dei 25 anni di carriera del duo. La trasmissione vede la loro presenza regolare nel palinsesto di Mediaset, suscitando curiosità tra il pubblico. La loro partecipazione rappresenta un appuntamento fisso della programmazione, attirando l’attenzione di chi segue da tempo i loro lavori e di nuovi spettatori.

C’è un inspiegabile (per noi) mistero della tv che Mediaset alimenta con cadenza regolare ed è la presenza di Pio e Amedeo, ritornati con “Stanno tutti invitati”, su Canale 5 per festeggiare i loro 25 anni di carriera. In realtà, più che un mistero, non riusciamo a identificare chiaramente la loro cifra stilistica, perché nella loro produzione cinematografica, in maniera semplice, spesso affrontano temi sociali di una certa sensibilità, mentre nelle loro esibizioni televisive sono i campioni della comicità politicamente scorretta. A Mediaset Pio e Amedeo hanno trovato casa, nella serie che li ha lanciati “Emigratis”, nelle molte ospitate da Maria De Filippi e con gli show dedicati interamente, l’ultimo dei quali riservato alle loro “nozze d’argento” con lo spettacolo che lascia obiettivamente sorpresi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Stanno tutti invitati" di Pio e Amedeo, il trionfo dell’ovvietà

Canale 5 pronta per “Stanno tutti invitati”: il ritorno in tv di Pio e AmedeoIl primo amore non si scorda mai: dopo il grande successo cinematografico con “Oi vita mia”, Pio e Amedeo tornano sul piccolo schermo con un nuovo...

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A sorpresa l’estratto conto di Pio e Amedeo