Canale 5 trasmetterà il nuovo programma “Stanno tutti invitati”, con Pio e Amedeo come protagonisti. Dopo il successo del film “Oi vita mia”, i comici riprendono il loro percorso televisivo con questo show. La produzione si prepara a portare in tv il duo, noto per il loro stile umoristico, in una nuova avventura che coinvolgerà il pubblico.

Il primo amore non si scorda mai: dopo il grande successo cinematografico con “Oi vita mia”, Pio e Amedeo tornano sul piccolo schermo con un nuovo show tutto loro. Il programma si intitola “Stanno tutti invitati” e il primo promo è già stato diffuso sulle reti Mediaset, dopo l’annuncio ufficiale da parte dell’AD di MFE. Lo show andrà in onda su Canale 5, anche se la data precisa non è ancora stata comunicata. Le registrazioni sono previste per il 24, 27 e 30 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo, la stessa location che di recente ha ospitato il ritorno di Paolo Bonolis con Taratata. Una celebrazione della carriera del duo comico. Questo nuovo programma rappresenta il primo vero ritorno in tv dei comici dopo gli ascolti non entusiasmanti della seconda edizione di Felicissima sera nel 2023. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Canale 5 pronta per “Stanno tutti invitati”: il ritorno in tv di Pio e Amedeo

Leggi anche: Stanno tutti invitati, il nuovo show pieno di ospiti di Pio e Amedeo per Canale 5. Ecco chi ci sarà

PIO e AMEDEO tornano dal vivo con “STANNO TUTTI INVITATI”PIO e AMEDEO: “STANNO TUTTI INVITATI”, tre grandi serate evento in arrivo il 24,27 e 30 marzo alla Choruslife Arena di Bergamo Ospiti e amici del...

