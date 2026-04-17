L’Aca | Picco di consumi dopo le notizie sulla potabilità in corso cali di pressione
Nelle ultime ore si sono verificati cali di pressione dell'acqua in varie aree del territorio, accompagnati da un aumento temporaneo dei consumi idrici. L'Aca ha segnalato che il picco di utilizzo si è verificato dopo le notizie riguardanti la potabilità dell'acqua, causando un abbassamento generale delle pressioni nelle rete idrica. Questo fenomeno si sta verificando in più zone e resta in atto.
"In queste ore stiamo registrando un diffuso abbassamento delle pressioni idriche in diverse zone del territorio. Rassicuriamo i cittadini che non si tratta di un guasto sulla rete, ma di un fenomeno temporaneo dovuto a un eccezionale picco di consumi simultanei. A seguito delle recenti.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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