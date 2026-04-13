I lavori sulla rete idrica procedono regolarmente l' Aca spiega anche i cali di pressione nelle zone non coinvolte
Questa mattina, nella zona dell'acquedotto Giardino, sono iniziati lavori sulla rete idrica. L'azienda che gestisce il servizio ha comunicato che gli interventi stanno procedendo senza intoppi. Alle 11:40, è stato diffuso un secondo aggiornamento, nel quale si spiega anche come i lavori possano aver causato cali di pressione in alcune aree non direttamente interessate dagli interventi.
L'Aca fornisce un secondo aggiornamento alle ore 11:40 riguardo agli interventi sull'acquedotto Giardino avviati nella mattinata di lunedì 13 aprile.«I lavori procedono regolarmente», informano dall'azienda comprensoriale acquedottistica, «tutti i cantieri sono operativi e i rifornimenti alle.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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