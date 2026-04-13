I lavori sulla rete idrica procedono regolarmente l' Aca spiega anche i cali di pressione nelle zone non coinvolte

Questa mattina, nella zona dell'acquedotto Giardino, sono iniziati lavori sulla rete idrica. L'azienda che gestisce il servizio ha comunicato che gli interventi stanno procedendo senza intoppi. Alle 11:40, è stato diffuso un secondo aggiornamento, nel quale si spiega anche come i lavori possano aver causato cali di pressione in alcune aree non direttamente interessate dagli interventi.