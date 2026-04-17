In un resort australiano si sta svolgendo un evento chiamato “Woodstock di Meghan Markle”, organizzato dal podcast australiano Her Best Life. Chi desidera scattare un selfie con la duchessa deve pagare 300 dollari in più rispetto al costo base. L’evento ha attirato l’attenzione come un’ampia celebrazione dedicata a Meghan Markle.

È stato definito una vera e propria Megstock, ovvero la Woodstock di Meghan Markle, l’evento a lei dedicato a Sydney dai responsabili del podcast australiano Her Best Life. Un altro nomignolo per l’ex attrice, dopo la leggendaria Megxit, ovvero l’uscita dalla corte britannica di sei anni fa, per non parlare di Duchess Difficult, la duchessa difficile, e Tungsteno, il soprannome datole dal suocero re Carlo. Come una principessa, otto anni dopo. I look di Meghan Markle in Australia X Ma il “festival di Meghan” non sembra essere andato come lei sperava. E la Megstock è diventata un altro termine derisorio per la Markle. Leggi anche › Meghan Markle, duchessa a pagamento.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La "Woodstock di Meghan Markle" si sta svolgendo in un resort australiano. Ma chi vuole farsi un selfie con la duchessa deve sborsare 300 dollari in più

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