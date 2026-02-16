Meghan Markle pubblica una rara foto di famiglia con Lilibet | la dedica della duchessa

Meghan Markle ha pubblicato una foto di famiglia per celebrare San Valentino, probabilmente per condividere un momento speciale con i suoi figli. La scena mostra Lilibet e Archie sorridenti, accanto alla mamma, in un’immagine intima e spontanea. La duchessa ha scritto una breve dedica, definendoli i suoi

