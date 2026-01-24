Meghan Markle serie cancellata su Netflix | i nuovi progetti della Duchessa

Dopo la cancellazione della serie su Netflix, Meghan Markle si concentra su nuovi progetti nel settore dello spettacolo. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella sua carriera, evidenziando un orientamento verso attività creative e mediatiche. In un contesto di cambiamenti, la Duchessa continua a esplorare opportunità nel mondo dell’intrattenimento, mantenendo alta l’attenzione sui suoi interessi e obiettivi futuri.

Una cocente delusione per Meghan Markle, che in questa nuova fase della sua vita sembra voler puntare tutto sul mondo dello spettacolo. Lo streaming l’aveva ben accolta ma, dopo un po’, gli equilibri sono nettamente cambiati. Ora sappiamo che il suo With Love, Meghan non tornerà su Netflix. La piattaforma ha deciso di staccare la spina dopo la seconda stagione. Si tratta della sua serie lifestyle, lanciata con una grande promozione. Un progetto decisamente personale per la Duchessa di Sussex, che aveva aperto le porte di una lussuosa villa in affitto da quasi 5 milioni di euro a Montecito (non la sua residenza). 🔗 Leggi su Dilei.it

“La serie ‘With Love’ di Meghan Markle non tornerà su Netflix per un’altra stagione”: ascolti deludenti e al 383esimo posto tra tutte le produzioni della piattaformaLa serie “With Love” di Meghan Markle, molto pubblicizzata, non avrà una terza stagione su Netflix.

