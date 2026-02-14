La Volta Buona gli ospiti della settimana dal 16 al 20 febbraio

Caterina Balivo annuncia che “La Volta Buona” dal 16 al 20 febbraio si concentrerà su Sanremo, portando in studio ospiti e anteprime della gara musicale. La conduttrice invita il pubblico a seguire il daily show pomeridiano, in onda alle 14 su Rai 1, per scoprire dettagli sugli artisti in gara e le novità della kermesse. Durante la settimana, saranno svelati anche retroscena e curiosità sui cantanti più attesi.

ROMA – Settimana di avvicinamento a Sanremo per La Volta Buona. Il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio, alle 14 su Rai 1, dedicherà ampio spazio alla kermesse musicale più amata dagli italiani. Tra anticipazioni, pronostici e ricordi, il programma accompagnerà il pubblico verso l'inizio del Festival con collegamenti, interviste e momenti di talk sul divano arancione, cuore del "salotto" più vivace del pomeriggio televisivo. Nel corso della settimana, per le interviste "one to one", è atteso in studio Fabio Troiano, attualmente al cinema con Jastimari, horror sospeso tra mondo arcaico e presente pandemico, che lo vede al fianco di Rossella Brescia e Francesco Foti, con la fotografia firmata dal maestro Daniele Ciprì.