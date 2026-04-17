La Vitamina D | i cibi che la contengono e come capire se siamo carenti

La vitamina D svolge un ruolo fondamentale nel nostro organismo, contribuendo al benessere generale e al funzionamento di diverse funzioni vitali. Viene prodotta principalmente attraverso l'esposizione al sole, ma si trova anche in alcuni alimenti, tra cui pesci grassi, uova e prodotti fortificati. Per verificare eventuali carenze, è possibile ricorrere a esami specifici che misurano i livelli di questa vitamina nel sangue.

Il nostro organismo necessita di una certa quantità di vitamine importanti per la salute e il mantenimento di alcune funzioni vitali. In particolare vediamo oggi a cosa serve e come assumerla attraverso i cibi.La vitamina D è una vitamina liposolubile che svolge numerose funzioni biologiche.🔗 Leggi su Baritoday.it

Vitamina D: tutti i giorni o una volta al mese

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