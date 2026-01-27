C'è una vitamina che aiuta ad andare al bagno secondo uno studio | in quali cibi si trova

La vitamina B1, nota come tiamina, è stata collegata tramite uno studio alla regolarità intestinale. Ricercatori hanno analizzato i dati di molte persone, evidenziando come questa vitamina possa favorire il normale funzionamento dell’intestino. Scoprire in quali alimenti si trovi può aiutare a mantenere una buona salute digestiva e un corretto ritmo intestinale, senza ricorrere a soluzioni estemporanee.

Analizzando i dati di centinaia di migliaia di persone, i ricercatori hanno scoperto che la tiamina o vitamina B1 è strettamente associata alla motilità intestinale e dunque al numero di volte in cui si fa la cacca. Dallo studio è infatti emerso che chi consuma più cibi contenenti la vitamina ha una maggiore frequenza di evacuazione. La scoperta potrebbe essere un prezioso aiuto per chi soffre di stitichezza, diarrea e altri disturbi intestinali.🔗 Leggi su Fanpage.it

