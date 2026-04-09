Siamo stati in sopralluogo nei locali di Bologna per capire come e se la tragedia di Crans-Montana li ha cambiati
Abbiamo visitato i locali di Bologna per verificare eventuali cambiamenti a quattro mesi dall’incidente di Crans-Montana. La tragedia ha avuto un forte impatto sulla comunità locale, che ancora ricorda quei momenti drammatici. La situazione geopolitica si è aggiunta al ricordo dell’incidente, creando un quadro complesso che coinvolge la memoria e le conseguenze pratiche sugli ambienti coinvolti.
Sono passati ormai quattro mesi dall’inizio del 2026, ma il suo avvio sinistro si è fissato in modo indelebile nella memoria collettiva, non solo per la drammatica situazione geopolitica. I fatti sono noti: era la notte di Capodanno quando, a Le Constellation – disco-bar di Crans-Montana, in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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