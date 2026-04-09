Siamo stati in sopralluogo nei locali di Bologna per capire come e se la tragedia di Crans-Montana li ha cambiati

Abbiamo visitato i locali di Bologna per verificare eventuali cambiamenti a quattro mesi dall’incidente di Crans-Montana. La tragedia ha avuto un forte impatto sulla comunità locale, che ancora ricorda quei momenti drammatici. La situazione geopolitica si è aggiunta al ricordo dell’incidente, creando un quadro complesso che coinvolge la memoria e le conseguenze pratiche sugli ambienti coinvolti.