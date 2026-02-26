Tempo di lettura: 2 minuti Mentre prosegue all’ospedale di Bolzano il lavoro degli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i documenti relativi al trapiantato fallito, emergono nuovi elementi sulle delicati fasi dell’espianto. In sala operatoria ci sarebbero stati momenti di tensioni, come riportano oggi alcuni quotidiani, come Corriere della Sera, Repubblica e Alto Adige. Indiscrezioni che sono state confermate all’ANSA. Come già comunicato nei giorni scorsi dal Dipartimento prevenzione sanitaria e salute di Bolzano agli inquirenti a Napoli, durante l’intervento sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La morte di Domenico, tensioni e incomprensioni in sala operatoria

