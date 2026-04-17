La verità ferita | Il caso 137 e l’inganno delle immagini Il film di Dominik Moll è stilisticamente tesissimo e inappuntabile

Nel film di Dominik Moll, si esplora come le immagini possano ingannare, anche quando sembrano offrire una verità evidente. La pellicola, realizzata con uno stile molto preciso e teso, mette in discussione la relazione tra ciò che si vede e ciò che si conosce. Al centro della narrazione ci sono questioni legate all’interpretazione delle prove visive e alla loro affidabilità, temi che da oltre un secolo affliggono il cinema e le rappresentazioni della realtà.

Può un’immagine chiara non mostrare davvero la verità? Dentro le mille sfumature di un interrogativo che, ancora dopo cento anni, attraversa il cinema, la visione e la percezione del vero, si colloca Il caso 137. Un thriller diretto da Dominik Moll in cui viene scrupolosamente ricostruita la meticolosa indagine dell’ispettrice Bertrand (sempre splendida Léa Drucker, tutta understatement, senza trucco e in sneakers) dell’IGPN, la polizia che controlla e indaga la polizia, di fronte al gravissimo ferimento di un manifestante ventenne dei gilets jaunes tra le strade chic di Parigi nel dicembre 2018. Ovviamente il film si rifà a fatti realmente accaduti; un elenco documentato di spappolamenti, accecamenti e mutilazioni di manifestanti ad opera della polizia si trova anche in questo documentario.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La verità ferita: Il caso 137 e l’inganno delle immagini. Il film di Dominik Moll è stilisticamente tesissimo e inappuntabile Notizie correlate Leggi anche: Il caso 137, recensione: la bravura di Léa Drucker per un film che non arretra mai Montesilvano ricorda le vittime delle Foibe nel parco Guy Moll, il sindaco: "Necessario sottrarre all'oblio fatti così tragici"Celebrato nel parco Guy Moll di Montesilvano, il ricordo delle vittime delle Foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati alla presenza del... Altri aggiornamenti Dominik Moll: Oggi il potere nega l’evidenza, anche davanti alle immaginiIl regista de Il caso 137 racconta il suo thriller sui gilet gialli e la polizia: Viviamo in un mondo che vuole risposte semplici, ma la realtà è molto più ... repubblica.it Gilet gialli, polizia e verità negate: Il caso 137 è il film del weekendDominik Moll racconta le violenze sui gilet gialli con un film teso e politico. Il paragone è con Diaz di Daniele Vicari sulle vessazioni durante il G8 di ... repubblica.it