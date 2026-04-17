La vera partita dell' energia

È stato annunciato un evento dedicato al settore energetico, aperto al pubblico con accesso gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario iscriversi tramite un link fornito dall'organizzazione. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l'indirizzo email indicato. L'iniziativa si svolgerà in una data da definire e si rivolge a chi vuole approfondire le tematiche legate all'energia.

L'evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione cliccando questo link. Per maggiori informazioni si prega di scrivere a [email protected] C'è un numero che l'Europa non ama pronunciare ad alta voce: 396 miliardi di euro. È quello che il continente ha speso nel 2025 per importare idrocarburi, una cifra pari al 2,5 per cento del PIL comunitario. Sarebbe il prezzo della dipendenza, se non fosse anche il prezzo di una scelta: quella di non avere una politica energetica industriale degna di questo nome, sostituita negli ultimi vent'anni da una narrazione verde che ha prodotto più sussidi che kilowattora. Per capire dove siamo, conviene partire da dove eravamo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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