Atalanta Juve 3-0 | partita finta e partita vera un verdetto pesante ma il problema non è la punta | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi
La Juventus esce sconfitta con un risultato pesante, 3-0, contro l’Atalanta. La partita ha mostrato due volti: una prima parte finta, che nascondeva le difficoltà della Juve, e una seconda che ha confermato i problemi sul campo. La vittoria dell’Atalanta non è solo un dato di risultato, ma un segnale forte sul livello della squadra di Allegri, che fatica a trovare continuità e sicurezza. Il problema non sembra essere la punta, ma altri aspetti del gioco che ancora non funzionano come dovrebbero.
Atalanta Juve 3-0: partita finta e partita vera un verdetto pesante ma il problema non è la punta La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi. Nell’ultimo appuntamento con la rubrica “La Juve a freddo”, Paolo Rossi ha analizzato con lucidità l’ eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia. Nonostante il pesante 3-0 subito a Bergamo, il giornalista ha offerto una prospettiva in controtendenza rispetto alla critica dominante: secondo Rossi, infatti, il problema della squadra non risiede esclusivamente nell’ assenza di un centravanti di ruolo. GUARDA LA PUNTATA IN VIDEO Pur riconoscendo le polveri bagnate dell’attacco, l’analisi si è spostata sulla gestione dei momenti chiave del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Atalanta Juve 3 0
Sassuolo Juve 0-3: questa squadra ora ha un’identità. Perchè David ha fatto una grande partita | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi
Nel match tra Sassuolo e Juventus, conclusosi con il punteggio di 0-3, si evidenzia una squadra con una propria identità.
Atalanta Juve Coppa Italia, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Andrea Bargione – VIDEO
Dopo la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, il dibattito si infiamma sui social e nei commenti dei tifosi.
ATALANTA JUVE 1-2 ADESSO CON IL PARMA NON SI DEVE SBAGLIARE! CHE BREMER e SE SEGNANO LE PUNTE…
Ultime notizie su Atalanta Juve 3 0
Argomenti discussi: Coppa Italia, l’Atalanta batte 3-0 la Juventus ai quarti e vola in semifinale; Atalanta-show, Juve shock: Spalletti ne prende tre, Dea in semifinale di Coppa Italia; Pašalic entra e segna il tris: Atalanta-Juventus 3-0; Atalanta-Juve 3-0, pagelle: Bernasconi uomo ovunque. Disastro Bremer.
Coppa Italia, l’Atalanta batte 3-0 la Juventus ai quarti e vola in semifinaleL’Atalanta a Bergamo vince 3-0 contro la Juventus. Ritmi alti sin dai primi minuti. I bianconeri sono più aggressivi e sfiorano la rete con Thuram e Conceiçao. Al 21’ il portoghese colpisce anche la t ... tg24.sky.it
Juve travolta dall'Atalanta 3-0 e fuori dalla Coppa ItaliaIl calice della Coppa Italia è amaro per la Juventus, battuta nettamente a Bergamo. La squadra di Spalletti paga le troppe occasioni sprecate ... rainews.it
Juventus sotto il settore ospiti dopo la batosta con l'Atalanta I tifosi bianconeri cantano e sostengono la squadra La notizia completa nel primo commento facebook
#Atalanta, capolavoro Palladino: ancora una volta tabù della #Juve x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.