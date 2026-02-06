Atalanta Juve 3-0 | partita finta e partita vera un verdetto pesante ma il problema non è la punta | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

La Juventus esce sconfitta con un risultato pesante, 3-0, contro l’Atalanta. La partita ha mostrato due volti: una prima parte finta, che nascondeva le difficoltà della Juve, e una seconda che ha confermato i problemi sul campo. La vittoria dell’Atalanta non è solo un dato di risultato, ma un segnale forte sul livello della squadra di Allegri, che fatica a trovare continuità e sicurezza. Il problema non sembra essere la punta, ma altri aspetti del gioco che ancora non funzionano come dovrebbero.

