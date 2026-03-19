Durante il Consiglio europeo a Bruxelles, il governo italiano ha chiesto misure specifiche per ridurre i costi dell’energia, puntando su una revisione mirata del sistema di scambio delle emissioni di CO2. Le aperture sul futuro aggiornamento dell’Ets non sono considerate sufficienti. La discussione si concentra sulla necessità di interventi concreti per contenere le spese energetiche.

Le generiche aperture sulla prossima revisione dell’Ets, il sistema di scambio delle emissioni di Co2, attese dal Consiglio europeo riunito oggi a Bruxelles non bastano all’Italia. La partita che Giorgia Meloni sta giocando guarda oltre: al negoziato con la Commissione Ue per strappare «misure mirate e temporanee» capaci di correggere le distorsioni che il meccanismo genera nel nostro Paese, determinando un impatto sul prezzo dell’energia elettrica molto più amplificato rispetto ad altri Stati membri. Della specificità italiana, basata sul protagonismo del gas nel mix energetico molto più forte rispetto ad altri partner come Francia e... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La partita di Meloni con la Ue: strappare misure «mirate» per abbassare i prezzi dell’energia

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