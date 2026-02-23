Gutteridge presenta la collezione Primavera–Estate 2026

Gutteridge ha presentato la collezione Primavera–Estate 2026, ispirata alla voglia di rinnovarsi e alle sfide del settore. La linea SS26 combina dettagli sartoriali tradizionali con tessuti innovativi e tonalità vivaci, pensate per un uomo attento allo stile e alla praticità. La collezione si distingue per capi versatili e di qualità, perfetti per affrontare le giornate più intense. La proposta di Gutteridge si rivolge a chi cerca eleganza senza rinunciare alla funzionalità.