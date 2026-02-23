Gutteridge presenta la collezione Primavera–Estate 2026
Gutteridge ha presentato la collezione Primavera–Estate 2026, ispirata alla voglia di rinnovarsi e alle sfide del settore. La linea SS26 combina dettagli sartoriali tradizionali con tessuti innovativi e tonalità vivaci, pensate per un uomo attento allo stile e alla praticità. La collezione si distingue per capi versatili e di qualità, perfetti per affrontare le giornate più intense. La proposta di Gutteridge si rivolge a chi cerca eleganza senza rinunciare alla funzionalità.
La SS26 di Gutteridge unisce tradizione sartoriale, ricerca nei materiali e nuove cromie per un menswear moderno, raffinato e funzionale. La collezione Primavera–Estate 2026 di Gutteridge segna una nuova evoluzione dell’estetica sartoriale del brand, che si apre alla contemporaneità senza perdere il legame con la propria tradizione. Un equilibrio armonico tra heritage, ricerca e tendenze cromatiche emergenti, pensato per un uomo che vive con naturalezza tra classico e casual, senza rinunciare allo stile. La SS26 si distingue per un’alchimia raffinata di colori, modelli e texture, con una particolare attenzione alla maglieria, vero fulcro della stagione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
