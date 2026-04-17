la tragica morte di manninger il cordoglio di chiellini e buffon

La notizia della morte di un ex portiere ha suscitato grande dolore tra i membri dello staff e i giocatori di un noto club di calcio. In un messaggio ufficiale, il club ha espresso il suo cordoglio, sottolineando la tristezza per la perdita e il pensiero rivolto alla famiglia dell’ex atleta. La notizia è stata condivisa tramite canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze del decesso.

«Tutti all’Arsenal sono scioccati e profondamente addolorati per la tragica scomparsa dell’ex portiere Alex Manninger - il cordoglio dei Gunners - I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento incredibilmente triste». «Arrivato a Torino nell’estate del 2008, ha vestito il bianconero per quattro stagioni, dimostrando come il ruolo del portiere non sia fatto solo di parate, ma di carisma, affidabilità e silenzioso spirito di sacrificio - il ricordo dalla Juve - in un’epoca segnata dalla presenza monumentale di Gigi Buffon, Manninger ha saputo farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa, diventando un punto di riferimento assoluto per lo spogliatoio e una garanzia tra i pali.🔗 Leggi su Feedpress.me

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