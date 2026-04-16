Morte Manninger la Serie A è in lutto | il cordoglio di Inter Torino Bologna e Fiorentina per l’ex Juventus

La morte dell’ex portiere Manninger ha suscitato cordoglio tra diverse società di calcio italiane, tra cui Inter, Torino, Bologna e Fiorentina. L’incidente che ha causato la sua scomparsa è avvenuto in Austria. La notizia è stata diffusa dai club tramite comunicati ufficiali, e le squadre hanno espresso il loro dolore per la perdita del giocatore. Manninger, noto per aver vestito la maglia della Juventus, era stato protagonista in diverse competizioni.

di Luca Fioretti Morte Manninger, l’ex portiere bianconero viene ricordato dalle società italiane dopo il tragico incidente avvenuto in Austria. La tragica scomparsa di Alexander Manninger, deceduto in un grave incidente in Austria a 48 anni, ha scosso profondamente il mondo dello sport. L’ex portiere della Juve ha trascorso 10 anni in Italia, scendendo in campo per 137 volte nel campionato. Le prestazioni e il suo profilo hanno lasciato un segno in tutte le piazze. Molti club hanno diffuso note ufficiali per esprimere dolore per questa perdita. La nazione calcistica si è unita in un abbraccio alla famiglia di Manninger, ricordando la professionalità che ha contraddistinto l’estremo difensore durante la sua carriera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morte Manninger, la Serie A è in lutto: il cordoglio di Inter, Torino, Bologna e Fiorentina per l’ex Juventus Notizie correlate Morte Alexander Manninger, il calcio italiano in lutto: il cordoglio di Inter, Torino, Bologna e Fiorentina dopo la scomparsa dell’ex portiereCalciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo... Manninger, la Juventus e Chiellini lo ricordano dopo la sua morte: il triste cordoglio per l’ex portiere bianconeroCalciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; La Juve piange Manninger: l'emozionante messaggio di addio del club bianconero; Spoiler TMW in casa Juve: Domani mattina annuncio su Spalletti; Altro che scaramanzia, spuntano già le magliette celebrative per lo Scudetto dell'Inter di quest'anno | FOTO. Serie A in lutto: la tragica morte di Alexander ManningerL'ex portiere austriaco è tragicamente scomparso in seguito a uno scontro tra un treno e la sua vettura: aveva 48 anni. calciocasteddu.it Morte Manninger, il cordoglio dell'Arsenal: Siamo tutti sotto shockPrima del suo sbarco in Italia, per firmare con la Fiorentina nel 2001, Alex Manninger aveva indossato per 4 stagioni la maglia dell'Arsenal, mettendo. tuttomercatoweb.com Shock in Austria per la morte dell'ex portiere 48enne, travolto da un treno. In corso indagini sulle cause dell'incidente. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/alex-manninger-morto-ex-juventus-travolto-treno-bordo-minivan-872277.htmlutm_medium=Social&utm - facebook.com facebook L'emozionante lettera di #Buffon per la morte di #Manninger: "Un amico e una persona che ho sempre ammirato" x.com