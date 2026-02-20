Arezzo incidente sul lavoro | muore precipitando dal tetto di un capannone
Un uomo ha perso la vita oggi a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dopo essere caduto dal tetto di un capannone durante le operazioni di lavoro. La causa dell’incidente sembra essere una perdita di equilibrio mentre si trovava in quota. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulle condizioni di sicurezza sul lavoro nella zona.
PIEVE SANTO STEFANO (AREZZO) – Incidente mortale sul lavoro oggi, 20 febbraio 2026, in provincia di Arezzo. E’ accaduto a Pieve Santo Stefano. A perdere la vita un operaio di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava effettuando la manutenzione di un impianto di climatizzazione di una azienda quando un lucernario in plexiglass ha ceduto. Il 38enne è precipitato per circa sette metri e lo schianto sul terreno gli è stato fatale. E’ stato immediatamente lanciato l’allarme e attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto ambulanza infermierizzata ed Elisoccorso Pegaso, ma ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatare la morte.🔗 Leggi su Firenzepost.it
