Responsabile d' azienda morto in un incidente stradale | era padre di 2 figli

Domenica sera si è svolta una veglia di preghiera in memoria di Rosario Castrovillari, 50 anni, deceduto venerdì sera in un incidente stradale sulla Goitese, vicino a Volta Mantovana. Responsabile d'azienda e padre di due figli, Castrovillari stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Al momento, non sono state comunicate le date dei funerali.

Domenica sera è stata celebrata una veglia di preghiera, ma non c'è ancora una data per i funerali di Rosario Castrovillari, 50 anni, morto venerdì sera in un tragico incidente stradale sulla Goitese, in territorio di Volta Mantovana: stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Castrovillari era alla guida della sua auto quando, suo malgrado, è rimasto coinvolto in una fatale carambola: un furgone si sarebbe immesso sulla strada principale mentre stava transitando un autobus dell'Apam, della linea Mantova-Brescia. Il pullman avrebbe sterzato a sinistra per evitare l'impatto, finendo per invadere parte della corsia opposta di marcia, dove in quel momento stava transitando Castrovillari, in direzione Goito (dove abitava con la famiglia).🔗 Leggi su Bresciatoday.it

