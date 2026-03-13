Ecco la terna di Manfredonia-Paganese

La partita tra Manfredonia e Paganese sarà arbitrata dal signor Cosimo Papi, proveniente da Prato. La scelta della terna è stata ufficializzata poco fa e il fischietto toscano sarà al centro del campo per dirigere l’incontro. La sfida si svolgerà allo stadio Miramare e l’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti designati.

Scelta la terna di Manfredonia-Paganese: la gara del Miramare sarà diretta dal signor Cosimo Papi di Prato. I suoi assistenti saranno i signori Marco Riccobene di Enna e Michele Troina di Genova.