La terna di Heraclea-Manfredonia

Per la 30ª giornata di Serie D, in programma giovedì 2 aprile alle ore 18:30, sarà assegnato il arbitro Andrea Giordani della sezione di Aprilia. La partita si svolgerà allo stadio Pino Zaccheria e vedrà opposte le squadre di Heraclea e Manfredonia. La direzione di gara sarà affidata a Giordani, che ha già diretto incontri nel campionato.

Sarà il Sig. Andrea Giordani della sezione di Aprilia a dirigere la 30ª giornata di Serie D in programma giovedì 02042026 alle ore 18:30 contro l’Heraclea allo stadio Pino Zaccheria. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti: Sig. Massimiliano Miccoli e dal Sig. Leonardo Grimaldi della sezione di Bari. Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 20252026 IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La terna di Heraclea-Manfredonia Articoli correlati Leggi anche: Heraclea-Manfredonia si gioca allo Zaccheria alle 18.30 Ecco la terna di Manfredonia-PaganeseScelta la terna di Manfredonia-Paganese: la gara del Miramare sarà diretta dal signor Cosimo Papi di Prato. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Il Foggia vince e spera. Il Barletta prosegue in vetta, il Martina resta solo al secondo posto; Settore giovanile, il programma dell’Under 19 e Under 15 del Manfredonia Calcio.