La teatina Pamela D’Amico collabora con Serena Brancale per Aquello insieme a Omara Portuondo
La cantante Serena Brancale ha collaborato con Pamela D’Amico, teatina, nella realizzazione del brano “Aquello”, che vede anche la partecipazione della cantante cubana Omara Portuondo. Pamela D’Amico, che oltre a essere conduttrice è anche cantante, ha preso parte alla registrazione di questa traccia. La collaborazione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e sui canali delle artiste coinvolte.
Serena Brancale, una delle artiste più influenti della scena musicale italiana, si è avvalsa della collaborazione della conduttrice e cantante teatina Pamela D’Amico. Insieme, e con la leggendaria Omara Portuondo, hanno realizzato “Aquello”, uno dei brani più significativi e ambiziosi contenuti.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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