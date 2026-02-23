Sanremo le prove generali Serena Brancale emoziona tutti Dargen D’Amico e Ditonellapiaga travolgenti
Serena Brancale incanta il pubblico durante le prove generali di Sanremo, portando un’energia coinvolgente. La cantante ha interpretato il suo brano con passione, facendo emozionare gli spettatori presenti. Dargen D’Amico e Ditonellapiaga hanno invece mostrato tutta la loro grinta, lasciando il segno con performance travolgenti. La tensione cresce mentre si avvicina la serata di apertura, e gli artisti lavorano intensamente sul palco. La manifestazione prende forma nella sua fase più intensa.
Il sipario dell’Ariston non si è ancora alzato ufficialmente, ma il cuore di Sanremo ha già iniziato a battere all’impazzata. Nel pomeriggio di oggi, 23 febbraio, le prove generali aperte alla stampa e agli addetti ai lavori hanno offerto il primo, attesissimo assaggio di quello che vedremo domani sera. Non è stata solo una sessione tecnica: l’atmosfera in platea era elettrica, trasformando un semplice test in un’anteprima capace di delineare già i primi favoriti di questo Sanremo 2026. Se le ballate classiche hanno trovato nell’orchestra una spalla monumentale, il pop più ritmato ha dimostrato di essere pronto a incendiare le radio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Sanremo, le prove generali: Serena Brancale emoziona e Sal Da Vinci è già ‘virale’Serena Brancale ha conquistato il pubblico durante le prove generali a Sanremo, grazie alla sua performance coinvolgente.
“Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga seconda, Serena Brancale terza. Se succede, qua ci arrestano tutti”: il pronostico di Fiorello su Sanremo. Poi l’appello ad Adriano CelentanoFiorello ha detto che Fedez e Masini vinceranno a Sanremo, perché secondo lui i loro brani sono i più forti.
