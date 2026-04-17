Iran l’annuncio di Araghchi | Per tutto il cessate il fuoco lo stretto di Hormuz sarà libero – La diretta

L'Iran ha annunciato che durante il cessate il fuoco lo stretto di Hormuz sarà aperto al traffico marittimo. Un rappresentante ha dichiarato che l'Iran è disposto a restituire materiali nucleari agli Stati Uniti e che le trattative tra i due paesi si stanno avvicinando a una conclusione positiva. La notizia è stata diffusa attraverso una trasmissione in diretta.

L’Iran è pronto a «restituire la polvere nucleare» agli Usa. E i due paesi sono «molto vicini a un accordo» sulla fine della guerra. L’annuncio di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca arriva insieme alla ventilata possibilità che proprio il presidente degli Stati Uniti vada a Islamabad per firmare l’accordo con Teheran. E subito dopo l’attacco all’Italia del tycoon. Intanto oggi il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer presiederanno a Parigi una riunione degli alleati per valutare l’invio di una forza multinazionale volta a garantire la sicurezza e la libera circolazione delle merci nello Stretto di Hormuz una volta che l’attuale conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele sarà terminato.🔗 Leggi su Open.online

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