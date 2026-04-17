Una donna di 34 anni, affetta da una malattia del primo motoneurone, ha trascorso un periodo su un respiratore artificiale prima di riuscire a volare liberamente. La sua storia è segnata da due medaglie d’argento conseguiti in competizioni sportive, testimonianza delle sue capacità nonostante le difficoltà fisiche. La sua vicenda, che attraversa momenti di sfida e di successo, ha attirato l’attenzione di media e pubblico.

Un volo per ritrovare la libertà. Una storia per ricordare che non bisogna mai arrendersi. Veronica Raineri ha 34 anni, è nata a Erbusco (Brescia) e ha una malattia del primo motoneurone che non le permette di respirare senza un supporto artificiale. Ma quando entra nel tunnel del vento si libera da tutto e vola. Lo fa così bene che la scorsa aWeembi Lesquin, in Francia, ha conquistato due straordinari argenti mondiali nell'Indoor Para Skydiving. "Questa è stata un'avventura tutta da vivere - racconta Veronica - fatta di sogni, speranze, aspettative, abbracci, impegno, risate, imprevisti, delusioni ed emozioni ma, soprattutto, di amicizia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La storia Veronica Raineri, dal respiratore artificiale alla libertà del volo

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