Piruz Rajaee, attivista iraniano di 61 anni, vive in Italia dal 2012. Nel corso degli anni ha svolto diversi lavori e si è dedicato alla lotta per la libertà nel suo paese d’origine. La sua storia rappresenta un esempio di impegno e di resistenza, consolidando il suo ruolo come figura simbolo tra i membri della comunità iraniana in Italia.

Piruz Rajaee ha 61 anni, gli occhi curiosi, tante vite e tanti lavori da raccontare. E’ nato in Iran, dove ha vissuto fino al 2012. Ora abita a Prato ed è un attivista per il suo popolo. All’università di Teheran insegnava storia dell’arte, pittura e restauro, ma la repressione del regime di Ali Khamenei – al potere dal 1989, ucciso lo scorso 28 febbraio nel raid aereo di Usa e Israele, e sostituito dal figlio Mojtaba – lo costrinse a fuggire come prima di lui avevano fatto i fratelli e le sorelle, emigrati a Los Angeles e in Germania. "Sono arrivato in Toscana 14 anni fa, spendendo tutti i miei risparmi, con un visto per motivi di studio e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Io, attivista per l’Iran". Piruz vive qui dal 2012 e così lotta per la libertà. La sua storia-simbolo

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