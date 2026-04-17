La storia di Cwmorthin il villaggio fantasma del Galles abbandonato dagli anni '40
Nel cuore del Galles si trova un villaggio ormai completamente abbandonato, con le case vuote e le strade silenziose. La sua storia risale agli anni ’40, quando i residenti hanno deciso di lasciare le abitazioni e il luogo è stato progressivamente svuotato. Da allora, il villaggio è rimasto disabitato, conservando le tracce di un passato ormai lontano. Oggi si presenta come un sito visitabile, con edifici in rovina e un’atmosfera di abbandono.
Avete mai sentito parlare del villaggio fantasma nel cuore del Galles? Ecco la sua storia e il motivo per cui dagli anni '40 è stato completamente abbandonato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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