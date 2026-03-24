2026-03-24 01:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: Steve Cooper, ex allenatore del Nottingham Forest e attuale allenatore del Brondby, è stato accusato di aver eliminato il centrocampista della Bosnia-Erzegovina Benjamin Tahirovic in vista della semifinale dei playoff della Coppa del Mondo contro il Galles giovedì. Cooper, nato nel Galles, allenatore del club danese dal settembre 2025, è stato accusato dall’allenatore della Bosnia ed Erzegovina Sergej Barbarez, il quale ha affermato che l’assenza di Tahirovic “ha qualcosa a che fare con l’origine del suo allenatore”. Giovedì il Galles ospiterà la Bosnia-Erzegovina al Cardiff City Stadium e martedì prossimo si giocherà la finale casalinga degli spareggi contro l’Italia o l’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Steve Cooper accusato di aver abbandonato il giocatore a causa dello scontro nei playoff della Coppa del Mondo con il Galles

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Una raccolta di contenuti su Steve Cooper

Argomenti discussi: Steve Cooper accused by Bosnia coach of sidelining star before World Cup play-off v Wales; Il ct della Bosnia accusa l'allenatore gallese del Brondby: Ha messo apposta fuori squadra Tahirovic.