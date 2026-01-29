Margot Robbie ha attirato l’attenzione alla prima di

Protagonista è senza dubbio l'abito, una scenografica e vaporosa creazione cucita su misura da Daniel Roseberry per Schiaparelli in cui c'è tutto: la giusta dose di teatralità, la seduzione del pizzo, l'eleganza del velluto. Il bustino senza spalline, una intricata rete di effetti see-through, sfuma verso la gonna, che si apre, anzi, sboccia, come un fiore, dipanandosi in un doppio morbido strato che dal nero arriva a sfociare in un rosso fiammante che ruba la scena. Eppure, a ben guardare, non è solo la sontuosità dell'abito a catalizzare l'attenzione. Quella impattante combo cromatica del vestito è stata infatti ripresa dalla magnifica collana a forma di cuore che cinge il collo dell'attrice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie con la leggendaria collana Taj Mahal: dagli imperatori indiani a regalo d'amore di Richard Burton per i 40 anni della sua Liz Taylor. La storia del magnifico prezioso a cuore

Margot Robbie ha scelto un look drammatico per la premiere di Cime Tempestose.

