La stilista siriana Manal Ajaj ha presentato a Parigi la sua prima collezione di haute couture intitolata «Donna di Luce». Con questa sfilata, Ajaj ha raggiunto un traguardo importante nel settore della moda di alta gamma, diventando una delle prime designer siriane a esibire una collezione completa in questa capitale della moda. La presentazione si è svolta recentemente, attirando l’attenzione del pubblico e della critica specializzata.

La stilista siriana Manal Ajaj ha raggiunto una tappa fondamentale nel suo percorso creativo, diventando una delle prime designer siriane a presentare una collezione completa di haute couture a Parigi. La designer ha svelato la sua nuova collezione «Donna di Luce» durante la Paris Haute Couture Week PrimaveraEstate 2026. Più che una semplice sfilata, la presentazione si è trasformata in una narrazione artistica che esplora la resilienza femminile, l’identità e la trasformazione. Ajaj ha presentato 27 abiti couture che fondono armoniosamente eleganza orientale e sicurezza contemporanea, offrendo una lettura visiva del passaggio della donna dall’ombra alla luce senza rinunciare alla delicatezza e al romanticismo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - La stilista siriana Manal Ajaj debutta nell’Haute Couture di Parigi con la collezione «Donna di Luce»

Olivella debutta a Parigi: la skincare mediterranea nella Haute CoutureOlivella protagonista nel backstage della Haute Couture di Rahul Mishra: la skincare mediterranea prepara la pelle delle modelle per la sfilata...

Sfilate Haute Couture di Parigi: Diane Kruger, Michelle Pfeiffer e Kate Hudson alla corte di Giorgio Armani Privé, per la prima sfilata couture senza di lui (e tutte le altre star in front row)La seconda giornata di Haute Couture ha preso il via con Chanel che ha chiamato a raccolta una nutrita schiera di celeb, amiche della Maison.