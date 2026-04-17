L’Arsenal ha stabilito un prezzo di 30 milioni di euro per la cessione di un suo giocatore di rilievo questa estate. Nonostante l’interessato abbia espresso la volontà di rimanere, la società ha deciso di mettere sul mercato la sua figura. La cifra indicata rappresenta l’importo richiesto per la possibile cessione, secondo le fonti inglesi. La trattativa sembra essere in corso tra i club interessati.

Sito inglese: L’Arsenal ha fissato il prezzo per la vendita di un giocatore importante della squadra quest’estate. I Gunners hanno speso una cifra record per il club in una finestra di mercato nel 2025, portando otto nuovi volti al club, con artisti del calibro di Martin Zubimendi, Eberechi Eze e Viktor Gyokeres che hanno giocato un ruolo chiave nel guidare il club verso la corsa al titolo e alle semifinali di Champions League. Si accetta, tuttavia, che l’Arsenal dovrà vendere quest’estate per pareggiare i conti – e sembra che un leader all’interno della squadra sia stato destinato a un’uscita. Potrebbe piacerti Via libera all’Arsenal per la stella.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La stella dell’Arsenal verrà venduta per soli 30 milioni di euro, nonostante voglia restare: rapporto

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Sono felice di aver vinto, ma anche di aver perso. Mi spiace solamente per i tifosi, non per me. Anzi un rimpianto c’è, e non è né aver rifiutato Manchester United, Arsenal e City, e nemmeno il non aver giocato con Zidane, Messi e Ronaldo il brasiliano. x.com

Con la maglia dell'Arsenal, mettendo insieme 40 presenze totali in 4 stagioni, in bacheca aveva messo insieme Premier League, Fa Cup e due Charity Shield. Un'esperienza inglese seguita, poi, da tante altre in giro per l'Europa, Italia in primis. A fine carriera - facebook.com facebook