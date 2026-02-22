Supercar da 30 milioni scomparsa legali | Venduta a 10 euro

L’Alfa 33 Stradale da 30 milioni è scomparsa, secondo le indagini, perché sarebbe stata venduta a soli 10 euro. La famiglia di Brescia, erede del proprietario originale, ha scoperto che la supercar, nota appassionato di auto da corsa, non si trova più nel suo garage. Gli avvocati difensivi hanno confermato che l’auto è stata trasferita senza autorizzazione. La procura di Milano sta verificando i dettagli della vendita sospetta.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarebbe stata venduta a soli 10 euro, l’Alfa 33 Stradale da 30 milioni, la supercar al centro di una indagine della Procura di Milano: emerge dalle indagini difensive degli avvocati della famiglia di Brescia erede del proprietario originario della fuoriserie, noto appassionato di auto da corsa. I tre legali, tra cui figurano due professionisti napoletani, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, sono stati incaricati proprio dagli eredi di fare luce sulla scomparsa della rarissima fuoriserie, autentico gioiello del motorismo mondiale, che – secondo quanto viene riferito, “si è trovata al centro di una spirale di pressioni e minacce di azioni legali da parte di un amico di famiglia considerato il vero regista della vicenda” dopo la morte del proprietario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

