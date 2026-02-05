Borgo Tuliero lavori sull’impianto Sarà realizzato un campo in sintetico

L’amministrazione di Faenza ha avviato i lavori per la realizzazione di un nuovo campo in sintetico a Borgo Tuliero. Gli interventi sull’impianto sono in corso, con l’obiettivo di offrire uno spazio migliore per gli sportivi della zona. La struttura sarà presto accessibile e pronta all’uso.

Proseguono gli investimenti dell'Amministrazione faentina per migliorare le strutture sportive cittadine. Mentre di pari passo procedono i lavori in corso finanziati dal Pnrr alla Graziola, dove sarà realizzata la nuova cittadella dello sport, e in seguito agli interventi che hanno interessato numerose altre strutture sportive tra campi e palestre, si guarda ora anche al campo da calcio di Borgo Tuliero. Nella frazione faentina, a 4 chilometri dal centro città, è presente infatti di un impianto sportivo con campo in erba naturale sul quale sono stati eseguiti interventi di recente negli spogliatoi, in particolare sulle coperture.

