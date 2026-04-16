Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito pubblico sulla figura dell’arcivescovo di Foggia, coinvolto in alcune vicende che hanno attirato l’attenzione dei media locali. L’associazione Libera Foggia ha espresso vicinanza e solidarietà nei suoi confronti, commentando la situazione e sottolineando l’importanza di un confronto aperto e rispettoso. La questione ha scatenato reazioni diverse tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni, alimentando discussioni sui social e sui mezzi di informazione.

Negli ultimi giorni è tornato al centro dell’attenzione il dramma dei migranti che vivono nelle campagne del Tavoliere, con le morti dei giovani lavoratori durante le festività pasquali negli insediamenti informali di Borgo Mezzanone (frazione di Manfredonia) e Torretta Antonacci (localitànel comune di San Severo). Un dramma che si consuma tutto l’anno ma al quale sembriamo esserci quasi abituati. E, accanto ad esso, il dramma di migliaia di uomini e donne che arrivano nel nostro Paese come richiedenti asilo scappando dalle guerre e dalle persecuzioni nei loro Paesi di origine. A intervenire con forza è stato – ancora una volta - l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, che non si stanca di denunciare una situazione “al limitedell’umano”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Libera Foggia: “Solidarietà all’Arcivescovo Moscone”

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