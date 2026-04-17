La Società italiana dei francesisti rende omaggio alla professoressa Argnani Sigismondo d' oro nel 2022

La Società italiana dei francesisti ha annunciato un omaggio alla professoressa Fernanda Argnani, insignita del Sigismondo d'oro nel 2022. L'evento si terrà a Rimini durante l'assemblea annuale della società, sabato 18 aprile alle ore 17. La cerimonia prevede una commemorazione pubblica della docente, nota per il suo contributo nel campo degli studi francesi. La società ha comunicato ufficialmente la partecipazione di membri e studiosi per l'occasione.

La professoressa Fernanda Argnani, insignita del Sigismondo d'oro nel 2022, sarà protagonista di un omaggio pubblico da parte della Società italiana dei francesisti (Sidef) riunita a Rimini per la sua assemblea annuale, sabato 18 aprile alle ore 17.15, alla Biblioteca Gambalunga (sala della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Morbegno rende omaggio alla Polizia locale nel giorno di San SebastianoMorbegno ha celebrato nel pomeriggio di sabato 24 gennaio San Sebastiano, patrono della Polizia locale, con una cerimonia ufficiale che si è svolta... Leggi anche: Sci alpino, il dolore non si dimentica: la Nazionale italiana rende omaggio alle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sindrome del bambino scosso, fatale in 1 caso su 4; Tumori neuroendocrini, dall’IEO ai vertici europei: Nicola Fazio guiderà la ENETS; Alcohol Prevention Day – 16 aprile 2026; Corsi Residenziali con patrocinio SIMG. Nasce la Società italiana di cardiologia geriatricaLa nuova società nasce dall’idea di fondere cultura geriatrica e cardiologica per identificare i cardiopatici anziani fragili più bisognosi di cure innovative e personalizzate. Per tre milioni di ... quotidianosanita.it La società psicoanalitica italiana e la civiltà della curaQuest’anno ricorre il centenario dalla nascita della Società Psicoanalitica Italiana (SPI). Nata formalmente nel 1925 a Teramo su iniziativa di Marco Levi Bianchini, la SPI è stata effettivamente ... huffingtonpost.it La Sicilia. . «Un bilancio molto, molto positivo». Elita Schillaci, docente di Principi di Management e responsabile scientifica di sede della Società Italiana di Management, traccia così il bilancio del Festival del Management che si è chiuso oggi al Monastero de - facebook.com facebook