Morbegno rende omaggio alla Polizia locale nel giorno di San Sebastiano

Il 24 gennaio, Morbegno ha dedicato un momento di riconoscimento alla Polizia locale in occasione della festa di San Sebastiano. La cerimonia, svoltasi in piazza San Giovanni, ha riunito autorità civili e militari per celebrare il patrono della Polizia locale, sottolineando l'importanza del servizio pubblico e della sicurezza nel territorio.

Morbegno ha celebrato nel pomeriggio di sabato 24 gennaio San Sebastiano, patrono della Polizia locale, con una cerimonia ufficiale che si è svolta in piazza San Giovanni, alla presenza di numerose autorità civili e militari provenienti da tutta la provincia.

