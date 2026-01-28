Sci alpino il dolore non si dimentica | la Nazionale italiana rende omaggio alle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana

La Nazionale italiana di sci alpino si ferma per un minuto di silenzio a Crans-Montana, dove domenica prossima si terranno le gare di Coppa del Mondo. Gli azzurri vogliono ricordare le vittime della tragedia di Capodanno al locale Le Constellation, un incidente che ha colpito profondamente l’intera comunità e lasciato ferite ancora aperte.

La Nazionale italiana di sci alpino si fermerà per ricordare. A Crans-Montana, teatro delle prossime gare di Coppa del Mondo, il pensiero degli azzurri andrà alle vittime della tragedia di Capodanno che ha sconvolto l’intera comunità, quando nel locale Le Constellation si è consumato un dramma che ha spezzato giovani vite e lasciato una ferita profonda ben oltre i confini svizzeri. Non sarà soltanto un omaggio agli italiani che hanno perso la vita in quella notte carica di dolore, ma un gesto di partecipazione e rispetto verso tutte le persone colpite da una sciagura di proporzioni immense. La FISI, in linea con il Governo e il CONI, ha deciso di dare un segnale forte e composto, nel segno della memoria e del raccoglimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

Crans-Montana ricorda con rispetto le vittime dell'incendio scoppiato durante il Capodanno in un bar della località svizzera.

La comunità di Crans-Montana ha realizzato un video per rendere omaggio alle giovani vittime dell'incendio di Capodanno.

