La sanremata per Mattarella la smorfia di Gualtieri gli shorts di Calenda Queste le avete viste?

Matteo Salvini ha commentato la vittoria dell’Italia alle Olimpiadi invernali, ritenendo che i risultati dimostrino la crescita dello sport nel paese. Questa affermazione arriva mentre gli atleti italiani conquistano medaglie e attirano l’attenzione di tifosi e giornalisti. A Torino, gli appassionati si radunano per seguire le gare in diretta, con entusiasmo e speranza di vedere altri successi.

Le Olimpiadi invernali proseguono, il medagliere italiano (ad oggi) è da primi posti, e nessuno vuole perdersi le competizioni degli atleti in gara. E infatti tra gli spalti delle diverse gare si possono incrociare parlamentari, ministri, e chiaramente il Presidente della Repubblica, che ha fatto più volte visita agli atleti italiani, congratulandosi con chi ha portato a casa una medaglia. Ci sono però anche gli affari romani da sbrigare, che poi sarebbero lavori parlamentari ma anche presentazioni di libri e convegni. Arianna Meloni ha infatti presentato il libro di Claudio Cerasa, mentre Carlo Nordio è stato al Senato per il Question time, poi Gualtieri inizia la sua corsa per le prossime amministrative e Umberto Pizzi si è fatto pizzicare tra Gianni Letta e Romano Prodi. 🔗 Leggi su Formiche.net

La visita del presidente Mattarella ha attirato l’attenzione di molti, mentre il quadro di Calenda e la spilla di Fratoianni sono finiti nel mirino dei curiosi.

